رئيس الوزراء يوجّه باتخاذ كامل الإجراءات لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة

الوكيل الإخباري- وجّه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة بالتعامل مع جميع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2023 وتصويبها، وبما يتفق وأحكام التشريعات الناظمة، واحتواء أي مخالفات مستقبليَّة وتصويبها على الفور.

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كما وجَّه رئيس الوزراء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة ما يستدعي من المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء، وإعلان ذلك عبر وسائل الإعلام من قبيل الشفافية.



جاء ذلك خلال تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 من رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، اليوم الاثنين، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان/ رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة، ووزير دولة لتحديث القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك.