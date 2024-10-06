رئيس الوزراء يوجه رسالة للشباب الأردني

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الوكيل الإخباري- طالب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلبة الجامعات الذين يبدأون اليوم الأحد 6-10-2024 يومهم الأول، بعدم القبول بأقل من السماء سقفاً. اضافة اعلان





وقال حسان في تغريدة له على موقع اكس: "شابات وشباب الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله، طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم".



وأضاف: "لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيئاً عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل".