رئيس الوزراء يوجه رسالة للشباب الأردني

وقال حسان في تغريدة له على موقع اكس: "شابات وشباب الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله، طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم".
وأضاف: "لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيئاً عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل".
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