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رئيس الوزراء يوجه رسالة للشباب الأردني

جعفر حسان
جعفر حسان
الأحد، 06-10-2024 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   طالب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلبة الجامعات الذين يبدأون اليوم الأحد 6-10-2024 يومهم الأول، بعدم القبول بأقل من السماء سقفاً. اضافة اعلان


وقال حسان في تغريدة له على موقع اكس: "شابات وشباب الأردن، يتوجه عدد كبير منكم إلى جامعته اليوم، ليبدأ فصلاً جديداً من حياته، ويرسم مستقبله، طموحاتكم هي مستقبل وطننا، والأمل معقود عليكم".

وأضاف: "لا تقبلوا بأقل من السماء سقفاً لطموحاتكم، ولا يثنيكم شيئاً عن تحقيقها. لكم منا أن نقدم كل الدعم لتكونوا قادة المستقبل".
 
gnews

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