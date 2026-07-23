رئيس تجارة دمشق يشيد بتسهيلات الأردن الجديدة للمستثمرين السوريين

08:45 ص

الوكيل الإخباري- عبّر رئيس غرفة تجارة دمشق، المهندس عصام الغريواتي، عن تقديره للأردن ووزارة الداخلية بعد قرارها منح تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين. اضافة اعلان





وقال الغريواتي، إن القرار الذي وصفه بـ"المهم" يعكس حرص المملكة على دعم وتسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.



وأكد أن السماح لعائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية للفئتين الممتازة والأولى، الصادرة عن غرف التجارة السورية، بالدخول إلى المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة، يمثل خطوة إيجابية ومقدّرة، سيكون لها أثر كبير في تعزيز التواصل الاقتصادي، وتسهيل متابعة الأعمال والاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام التعاون المشترك.



وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم في دعم انسيابية حركة تنقل رجال الأعمال، وتشجيع تبادل السلع والخدمات، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين سوريا والأردن، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وعبّر عن شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرفتي تجارة الأردن وعمّان، والسفير الأردني في العاصمة دمشق، على جهودهم ودورهم الداعم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصهم الدائم على تذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال.



كما عبّر الغريواتي عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي المشترك، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل بين القطاع الخاص السوري والأردني.



يُشار إلى أن وزارة الداخلية قررت السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين، ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية (الزوجة والأبناء دون سن الثامنة عشرة)، بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة.







