رئيس جامعة مؤتة يتفقد مواقع استقبال الطلبة المستجدين

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الوكيل الإخباري- قام رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات بجولة تفقدية رافقه فيها نائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور محمد الصرايرة وعميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر مبيضين ، ومدير القبول والتسجيل محمد ذباح الجمل شملت عدة مواقع هامة في الجامعة، منها القبول والتسجيل، ومراكز إرشاد الطلبة المستجدين، التي اقامتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اتحاد الطلبة ،ومراكز قبض الرسوم. اضافة اعلان





جاءت هذه الجولة في إطار حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان على سير العمل وتسهيل عملية قبول الطلبة الجدد وتقديم كل ما يلزمهم من مساعدة وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم ، حيث بدأت الجولة بزيارة مبنى القبول والتسجيل، اطلع النعيمات خلالها على الإجراءات المتبعة لاستقبال الطلبة الجدد وتسجيلهم، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان سلاسة وفعالية اجراءات القبول.



كما استمع إلى ملاحظات العاملين والطلبة بشأن تسهيل إجراءات القبول وتسجيل المواد والارشاد



كما زار النعيمات مراكز إرشاد الطلبة المستجدين التي اقامتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اتحاد الطلبة والتقى بالفرق الارشادية مثمنا جهودهم في خدمه زملائهم الطلبة ، وحثهم على تقديم كل ما يمكن من مساعدة للطلبة المستجدين لضمان اندماجهم السريع والناجح في الحياة الجامعية.



كما شملت الجولة زيارة مراكز قبض الرسوم، وأبدى إعجابه بالنظام المالي المطبق والذي يهدف إلى تسهيل عملية الدفع على الطلبة وأولياء أمورهم، وتقديم خدمة متميزة تلبي احتياجاتهم من خلال الدفع الالكتروني .



وفي ختام الجولة، عبّر النعيمات عن سعادته بما شاهده من التزام وتفانٍ من قبل الموظفين المعنيين بعملية استقبال الطلبة الجدد ،خصوصا عمادة شؤون الطلبة والقبول والتسجيل والمالية، مشددًا على أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية للطلبة.



