رئيس ديوان المحاسبة: نستهدف تحسين أداء أجهزة الدولة ومحاربة الفساد

الوكيل الإخباري- أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يستهدف تحسين أداء أجهزة الدولة ومحاربة جميع أشكال الفساد للحفاظ على المال العام.



وقال الحمادين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن رقابة الديوان تشكل نحو 300 مؤسسة في القطاع الحكومي حيث تعمل على تطوير العمل والأداء ويمكن المسؤولين في تلك المؤسسات من ا ستغلال الموارد وتمكينهم من اتخاذ القرارات.

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