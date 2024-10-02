رئيس ديوان المحاسبة: نستهدف تحسين أداء أجهزة الدولة ومحاربة الفساد

وقال الحمادين، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن رقابة الديوان تشكل نحو 300 مؤسسة في القطاع الحكومي حيث تعمل على تطوير العمل والأداء ويمكن المسؤولين في تلك المؤسسات من ا
وأضاف أن خطة الديوان الاستراتيجية للأعوام 2024-2027 تعد خارطة عمل للسنوات الأربعة القادمة تتلاءم مع طبيعة أجهزة الرقابة الدولية وتهدف للتركيز على البناء المؤسسي والرقابي وتحديث التشريعات.
وبيّن الحمادين أن الخطة تشتمل على 5 أهداف استراتيجية منها تطوير ديوان المحاسبة والسعي لتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز مكانة الديوان وتطوير استراتيجية التواصل مع الأطراف ذات العلاقة.
ويتمحور المؤتمر حول سعي ديوان المحاسبة لتحقيق الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وأهمية التقارير التي يصدرها الديوان والمنهجية الجديدة في إعدادها، إضافة إلى الحديث عن ملامح خطة الديوان الاستراتيجية للأعوام (2024-2027) ومدى اختلافها عن الخطط السابقة.
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