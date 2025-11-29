رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

وأكد البريزات، خلال استقباله السفير الأميركي، أهمية الشراكة مع الجانب الأميركي، مثمنًا الدعم المقدم للمشاريع التنموية والسياحية في إقليم البترا، لما له من أثر إيجابي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
