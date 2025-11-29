رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، والسفير الأميركي لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، اليوم السبت، آفاق التعاون المشترك، خصوصًا في مجالات السياحة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.

