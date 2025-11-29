السبت 2025-11-29 07:07 م

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

سلطة اقليم البترا التنموي السياحي
سلطة إقليم البترا
السبت، 29-11-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري-    بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، والسفير الأميركي لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، اليوم السبت، آفاق التعاون المشترك، خصوصًا في مجالات السياحة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.

وأكد البريزات، خلال استقباله السفير الأميركي، أهمية الشراكة مع الجانب الأميركي، مثمنًا الدعم المقدم للمشاريع التنموية والسياحية في إقليم البترا، لما له من أثر إيجابي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

 
 


