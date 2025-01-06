رئيس سلطة البترا: 1455غرفة فندقية حاليا تحت الإنشاء

الوكيل الإخباري- - تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، منشآت سياحية ما تزال تحت الإنشاء في مدينة البترا.

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وجاءت الجولة في إطار حرص سلطة البترا على متابعة سير العمل في المشاريع السياحية، والاطلاع على التحديات والمعوقات أمام المستثمرين للعمل على تذليلها لضمان لاستكمال مشاريعهم.

وقال البريزات، إن 1455غرفة فندقية في البترا حاليا تحت الإنشاء بحجم استثمار 127 مليون دينار، أعفيت حتى الآن من نحو 2.5 مليون دينار من قيمة مشتريات بلغت 12 مليونا.



وأضاف خلال الجولة أن عددا من الفنادق يتوقع افتتاحها قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية السياحية في البترا، ما يسهم في تحسين تجربة الزوار وزيادة أعدادهم.

وبين أن هذه المشاريع تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتدعم أهداف سلطة إقليم البترا وتطلعاتها لتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.



وفي سياق آخر، قال البريزات، إن جمعية أصحاب الرواحل العاملة في البترا ستعمل على تشغيل مسار المدرس الذي تقوم السلطة على تطويره لإثراء تجربة الزائر للموقع الأثري.



وأضاف خلال جولة ضمن المسار نظمتها الجمعية بالتعاون مع سلطة البترا، أن المسار الذي سيطلق قريبا يهدف إلى تقديم تجربة سياحية جديدة لزوار البترا إذ تُجري السلطة الدراسات اللازمة لتجهيز معصرة الزيتون النبطية "المدرس" لتوفير تجربة تُثري تجربة السائح من خلال إحياء الطريقة النبطية في عصر الزيتون.