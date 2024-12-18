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رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة العقبة الخاصة
الأربعاء، 18-12-2024 05:43 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، نايف الفايز ، اليوم الأربعاء، الساحة الجمركية رقم (4) في العقبة، للوقوف على استعدادات المرافق الجمركية لتسريع العمل وانسيابية حركة نقل حاويات البضائع المعدة باتجاه محافظات المملكة.

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واطلع الفايز على جهود كوادر دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ التي تستقبل العديد من السفن التجارية والبواخر متعددة الغايات .


وقال إن التشاركية عالية الكفاءة بين سلطة منطقة العقبة ودائرة الجمارك أخذت منحى عالي الشأن، موضحاً أن الغاية من التواصل المستمر مع الجهات الجمركية هي للوصول إلى أعلى درجات الدقة والاحترافية فيما يخص السرعة وانسيابية التوريد دون أي تأخير.

 
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