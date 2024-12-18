رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة، نايف الفايز ، اليوم الأربعاء، الساحة الجمركية رقم (4) في العقبة، للوقوف على استعدادات المرافق الجمركية لتسريع العمل وانسيابية حركة نقل حاويات البضائع المعدة باتجاه محافظات المملكة.

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واطلع الفايز على جهود كوادر دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ التي تستقبل العديد من السفن التجارية والبواخر متعددة الغايات .