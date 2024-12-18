رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية

واطلع الفايز على جهود كوادر دائرة الجمارك العامة ومنظومة الموانئ التي تستقبل العديد من السفن التجارية والبواخر متعددة الغايات .
وقال إن التشاركية عالية الكفاءة بين سلطة منطقة العقبة ودائرة الجمارك أخذت منحى عالي الشأن، موضحاً أن الغاية من التواصل المستمر مع الجهات الجمركية هي للوصول إلى أعلى درجات الدقة والاحترافية فيما يخص السرعة وانسيابية التوريد دون أي تأخير.
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