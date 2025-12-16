رئيس سلطة العقبة يفتتح أعمال مؤتمر جايفكس 2025

05:39 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أهمية تطوير قطاع النقل واللوجستيات باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الأردن وربطه بالاقتصاد العالمي، ضمن مسيرة ورؤية التحديث الشامل.





جاء ذلك خلال رعايته افتتاح أعمال مؤتمر "جايفكس 2025"، بحضور رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، وعدد من صناع القرار والخبراء وقادة الأعمال من الدول العربية، وبمشاركة واسعة من الجهات المعنية بقطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.



وقال المجالي إن انعقاد هذا الحدث في العقبة يجسد الرؤية الملكية، وبمتابعة ودعم من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، التي أكدت أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن العقبة تمثل بوابة الأردن البحرية ومحورًا لوجستيًا استراتيجيًا على مستوى المنطقة.



من جهته، أكد الصفدي أن "العقبة الاقتصادية" تشكل إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، لافتًا إلى الدور التكاملي الذي تضطلع به شركة تطوير العقبة بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في ترجمة الرؤية الملكية السامية إلى مشاريع تنموية ملموسة على أرض الواقع.



وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في العقبة، لما لها من دور فاعل في إبراز قطاع اللوجستيات وتسليط الضوء على أهميته، مؤكدًا أن شركة تطوير العقبة تقوم بدور محوري في تطوير هذه المنظومة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحويل العقبة إلى مركز لوجستي عالمي.



واستعرض عددًا من المشاريع التنموية في منطقة غرب المطار، من أبرزها مشروع مضمار السباق الدولي، ومتحف الطائرات التراثي، ومركز العقبة الدولي للمعارض، لما لهذه المشاريع من أثر مباشر في تعزيز مكانة مدينة العقبة ودفع عجلة التنمية فيها.



وأشار الصفدي إلى موضوع الخط البحري المباشر مع الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى تسريع عمليات الشحن بين البلدين لتصل مدتها إلى 25 يومًا كحد أقصى، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة على القطاعين الصناعي والتجاري في المملكة، ويحقق فوائد كبيرة للتجار والمستوردين الأردنيين من خلال اعتماد هذا الخط الحيوي لنقل مستورداتهم وصادراتهم، كبديل فعال عن الخطوط الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.



