رئيس سلطة العقبة يلتقي مدير مؤسسة الغذاء والدواء

وقال خلال لقائه مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات بحضور مفوض المدينة عبدالله النجادات، ومفوض البيئة وشؤون المحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان، إن تعزيز التشاركية ما بين السلطة والمؤسسة تهدف إلى المحافظة على المنتج الغذائي ضمن أعلى معايير الجودة الغذائية.
وأضاف أن التعاون المشترك مع المؤسسة يعطي مزيدا من تسهيل إجراءات المنشآت والمؤسسات وتسريع عمليات التخليص على البضائع، خدمة للاستثمار والتجار والمستوردين عبر العقبة وتوفير الوقت والجهد بعيدا عن تأخير أي شحنة تمر عبر موانئ العقبة.
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