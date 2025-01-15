رئيس سلطة العقبة يلتقي مدير مؤسسة الغذاء والدواء

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤسسة وطنية ورائدة عالميا في مجال الرقابة من خلال تطبيق أحدث الممارسات والتشريعات العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء.

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وقال خلال لقائه مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات بحضور مفوض المدينة عبدالله النجادات، ومفوض البيئة وشؤون المحميات الطبيعية في السلطة الدكتور أيمن سليمان، إن تعزيز التشاركية ما بين السلطة والمؤسسة تهدف إلى المحافظة على المنتج الغذائي ضمن أعلى معايير الجودة الغذائية.