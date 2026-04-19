رئيس فنلندا يطلع على مشروع إبداعي شبابي في عمان

الأحد، 19-04-2026 07:14 م

الوكيل الإخباري-   اطّلع رئيس جمهورية فنلندا الدكتور ألكسندر ستوب اليوم الأحد على تجربة أردنية في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.

جاء ذلك خلال زيارته أحد المشروعات الممولة من وزارة الخارجية الفنلندية والمنفذة بالشراكة مع المنظمة الفنلندية للإغاثة (FCA) ومؤسسة "أنا أتجرأ للتنمية المستدامة" ومساحة الصناع "سي هب" في سياق زيارة رسمية للرئيس الفنلندي إلى المملكة تستمر يومين تعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز الشراكات التي تربط بين التعلم العملي والابتكار، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام الشباب والنساء، بحضور سفيرة جمهورية فنلندا لدى المملكة آن ميسكانن.

‏واستمع الرئيس الفنلندي، خلال جولة ميدانية في مرافق المشروع، إلى شرح حول آليات التدريب والأدوات المستخدمة في مجالات التصنيع الرقمي والعمل بالأخشاب، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد والقص بالليزر، إلى جانب مخرجات المشروع التي تركز على الدمج بين الإبداع والمهارة التقنية.

 
 


