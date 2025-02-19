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رئيس كازاخستان يختتم زيارة رسمية للأردن

رئيس كازاخستان يختتم زيارة رسمية للأردن
رئيس كازاخستان يختتم زيارة رسمية للأردن
الأربعاء، 19-02-2025 06:16 م

الوكيل الإخباري-   غادر رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف عمان، الأربعاء، بعد اختتام زيارة رسمية للمملكة.

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وكان في وداع رئيس كازاخستان بمطار الملكة علياء الدولي سمو الأمير علي بن الحسين، ووزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير الأردن لدى كازاخستان حمزة العمري، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة طلعت شالدنباي.

 
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