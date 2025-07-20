رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي، إن المدينة تواجه تحديا بيئيا كبيرا يتمثل في تراكم كميات هائلة من النفايات في الساحات العامة والمكبات العشوائية تقدر بحوالي 20 ألف طن، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على جهود النظافة العامة في المدينة.

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وأكد خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن البلدية تتعامل مع 400 - 450 طنا من النفايات تطرح بشكل يومي، ما يعكس فجوة واضحة بين حجم النفايات المتراكمة والطاقة اليومية المتوفرة لدى البلدية لجمعها ونقلها الى المكبات، ما يزيد من حجم التحديات الميدانية.