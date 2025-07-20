رئيس لجنة بلدية الرصيفة: نواجه تحديا بيئيا كبيرا

وأكد خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن البلدية تتعامل مع 400 - 450 طنا من النفايات تطرح بشكل يومي، ما يعكس فجوة واضحة بين حجم النفايات المتراكمة والطاقة اليومية المتوفرة لدى البلدية لجمعها ونقلها الى المكبات، ما يزيد من حجم التحديات الميدانية.
وأشار إلى أبرز العقبات التي تواجه كوادر البلدية في هذا الملف الحيوي هي وجود عدد كبير من الحاويات التالفة التي تتطلب استبدالا فوريا، إضافة إلى قلة الآليات العاملة نتيجة تعطل بعضها، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة.
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