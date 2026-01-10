رئيس مجلس النواب يلتقي طلبة أردنيين في المغرب

وقال القاضي إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم للطلبة الأردنيين في مختلف دول العالم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
وأضاف أن زيارته للمغرب، على رأس وفد يضم رؤساء وممثلي خمس كتل حزبية برلمانية، جاءت لتعزيز التعاون البرلماني، مبينًا أن الوفد حضر اليوم إلى مقر السفارة الأردنية للاستماع إلى مطالب الطلبة.
فيما أكد أعضاء الوفد النيابي البرلماني حرصهم على الاستماع إلى مقترحات ومطالب الطلبة، وحل أي مشكلات تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها السفارة الأردنية في المغرب، التي تبذل جهودًا كبيرة لتيسير أمور الطلبة.
