رئيس مجلس النواب يلتقي طلبة أردنيين في المغرب

الوكيل الإخباري- التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي، والوفد النيابي الذي يزور المغرب بدعوة رسمية من البرلمان المغربي، مجموعة من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المغربية، وذلك في مقر السفارة الأردنية في المغرب.

وقال القاضي إن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم للطلبة الأردنيين في مختلف دول العالم، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.