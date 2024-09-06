رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي

ويتضمن المشروع متحفا للتعريف بالبيت وفراغ المطحنة مع تخصيص غرفة استقبال وغرفة للوسائط المتعددة، وفراغ استثماري للغرف ذات الأبواب الخارجية ومختبرات للأكاديمية وغرفة مستودع ومجموعة من الغرف الصفية ومكتبة وغرف إدارية وحمامات.
وأشاد العواملة بجهود الكفاءات في دائرة الآثار العامة التي تنفذ المشروع والإنجاز المتميز، مثمنا دعم بلدية السلط الكبرى التي يعود ملكية هذا المبنى لها.
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