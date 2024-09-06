رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة اليوم الجمعة سير العمل في مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي الذي خصص له المجلس نحو 430 ألف دينار من موازنته لترميمه بحيث يصبح أكاديمية للترميم.

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ويتضمن المشروع متحفا للتعريف بالبيت وفراغ المطحنة مع تخصيص غرفة استقبال وغرفة للوسائط المتعددة، وفراغ استثماري للغرف ذات الأبواب الخارجية ومختبرات للأكاديمية وغرفة مستودع ومجموعة من الغرف الصفية ومكتبة وغرف إدارية وحمامات.