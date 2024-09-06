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رئيس مجلس محافظة البلقاء يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي

العواملة يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي
العواملة يتفقد مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي
الجمعة، 06-09-2024 07:09 م

الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة اليوم الجمعة سير العمل في مشروع ترميم مبنى فلاح الحمد التراثي الذي خصص له المجلس نحو 430 ألف دينار من موازنته لترميمه بحيث يصبح أكاديمية للترميم.

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ويتضمن المشروع متحفا للتعريف بالبيت وفراغ المطحنة مع تخصيص غرفة استقبال وغرفة للوسائط المتعددة، وفراغ استثماري للغرف ذات الأبواب الخارجية ومختبرات للأكاديمية وغرفة مستودع ومجموعة من الغرف الصفية ومكتبة وغرف إدارية وحمامات.


وأشاد العواملة بجهود الكفاءات في دائرة الآثار العامة التي تنفذ المشروع والإنجاز المتميز، مثمنا دعم بلدية السلط الكبرى التي يعود ملكية هذا المبنى لها.

 
gnews

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