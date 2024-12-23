 
الإثنين 2024-12-23 12:33 ص
 

رئيس مجلس محافظة الكرك يتفقد مشاريع تطوير وادي ابن حماد

الكرك
الكرك
الإثنين، 23-12-2024 12:30 ص
الوكيل الإخباري-    تفقد رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبدالله العبادلة، يرافقه عضو المجلس المهندس ماهر المعايطة، منطقة وادي بني حماد، واطلعا على واقع الطريق المؤدي إلى الحمامات السياحية الساخنة في منطقة وادي ابن حماد شمالي محافظة الكرك.اضافة اعلان


وخلال الجولة، اطلع العبادلة على سير العمل في أعمال الصيانة في الموقع السياحي الممول من المجلس بمخصص مالي قدره 40 ألف دينار لتأهيل الموقع، مؤكدًا أنه ستجري متابعة الملاحظات اللازمة لتطويره.

وأكد العبادلة أن المجلس يعطى أولوية لتعزيز التنمية السياحية، وتطوير المواقع السياحية والتراثية، مشيرا إلى أهمية هذه المواقع في دعم التنمية الاقتصادية للعديد من المجتمعات الريفية.

وأوضح أن منطقة وادي ابن حماد تتميز بجمالياتها الطبيعية الفريدة، وهي متنفس طبيعي لأبناء المحافظة والزوار الباحثين عن العلاج والاستجمام.
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية رئيس مجلس محافظة الكرك يتفقد مشاريع تطوير وادي ابن حماد

معرض الجالية

أخبار محلية الجامعة الأردنية تنظم معرض التراث الدولي

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

أخبار محلية اعتماد مجلس إدارة القيادات العربية الشابة بعضوية الأردن

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام ينفذ حملة تبرع بالدم للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء

تعبيرية

أخبار محلية مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الأردن خلال الساعات الماضية

ارشيفية

فلسطين طائرات الاحتلال تستهدف خياما للنازحين بالمواصي

سرايا القدس

فلسطين عملية جديدة لسرايا القدس

السيد سيف الزيود

مناسبات سيف الزيود.. مبروك الخطوبة



 




الأكثر مشاهدة