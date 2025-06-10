رئيس هيئة الأركان المشتركة يتسلم وسام "الشمس المشرقة" من إمبراطور اليابان

جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي أُقيم في مقر السفارة اليابانية بالعاصمة عمّان، بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من الجانبين.
وأشاد السفير الياباني بعد تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الوسام بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء الركن الحنيطي في تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية المشتركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدير اليابان للجهود الأردنية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أعرب اللواء الركن الحنيطي عن شكره وتقديره على هذا التكريم، مؤكداً استمرار العمل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
يُشار إلى أن وسام "الشمس المشرقة" هو أحد أبرز الأوسمة اليابانية، ويُمنح للأفراد والمسؤولين الذين يساهمون في تعزيز العلاقات الدولية مع اليابان أو يحققون إنجازات بارزة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية.
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