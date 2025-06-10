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رئيس هيئة الأركان المشتركة يتسلم وسام "الشمس المشرقة" من إمبراطور اليابان

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
 
الثلاثاء، 10-06-2025 11:51 م

الوكيل الإخباري-   تسلم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء اليوم الثلاثاء وسام "الشمس المشرقة" الممنوح من قبل إمبراطور اليابان تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز التعاون العسكري بين الأردن واليابان.

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جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي أُقيم في مقر السفارة اليابانية بالعاصمة عمّان، بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من الجانبين.


وأشاد السفير الياباني بعد تقليد رئيس هيئة الأركان المشتركة الوسام بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء الركن الحنيطي في تعزيز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية المشتركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس تقدير اليابان للجهود الأردنية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.


من جانبه، أعرب اللواء الركن الحنيطي عن شكره وتقديره على هذا التكريم، مؤكداً استمرار العمل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
يُشار إلى أن وسام "الشمس المشرقة" هو أحد أبرز الأوسمة اليابانية، ويُمنح للأفراد والمسؤولين الذين يساهمون في تعزيز العلاقات الدولية مع اليابان أو يحققون إنجازات بارزة في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والثقافية.

 
gnews

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