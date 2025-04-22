رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي

وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.
من جانبه، عبر السفير التركي عن تقديره للدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الأمن والسلم في المنطقة والإقليم، مؤكدا أهمية مواصلة التعاون المشترك بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
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