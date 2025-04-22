رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير التركي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة السفير التركي في عمان يعقوب جايماز أوغلو.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي خلال اللقاء مع الضيف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات إلى جانب مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية.