رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الصومالي

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، والوفد المرافق.

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وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض صفيّ حرس الشرف اللذين اصطفّا لتحيته.