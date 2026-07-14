رئيس هيئة الأركان يستقبل وزير الدفاع الصومالي

وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض صفيّ حرس الشرف اللذين اصطفّا لتحيته.
وبحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية، وآفاق التعاون المشترك وسبل توسيع مجالات الشراكة الثنائية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية بما يسهم في تطوير القدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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