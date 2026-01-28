رئيس هيئة الطاقة يوضح شروط تخزين الطاقة الشمسية

وقال السعايدة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إنه يتم تدوير 10% من متوسط استهلاك 12 شهرا للعام المقبل للمشترك بعد السنة الثالثة وفق النظام القديم.
وأضاف أنه بإمكانه الحصول عليها طاقة أو نقدا بسعر 12 قرش لكل كيلو واط، ويحصل عليها في شهر كانون الثاني من كل عام.
وأشار السعايدة إلى أن الطاقة الشمسية تشكل 27% من مجموع الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن.
وبيّن أن نظام الطاقة الشمسية موجود بالأصل للاستهلاك وليس التخزين، ولكن الهيئة أتاحت لأي مواطن تخزين الطاقة شريطة أخذ الموافقات اللازمة من هيئة الطاقة.
ولفت السعايدة إلى أن التخزين بالنظام الجديد وفق نوعين، الأول أن لا يكون الاشتراك مربوطا بالشبكة الكهربائية، أو من خلال نظام تخزين مستقل.
