رئيس هيئة الطاقة يوضح شروط تخزين الطاقة الشمسية

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن المشترك الذي لديه طاقة شمسية قبل تاريخ 1 حزيران 2024 سيعامل وفق النظام الجديد.





وقال السعايدة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأربعاء، إنه يتم تدوير 10% من متوسط استهلاك 12 شهرا للعام المقبل للمشترك بعد السنة الثالثة وفق النظام القديم.



وأضاف أنه بإمكانه الحصول عليها طاقة أو نقدا بسعر 12 قرش لكل كيلو واط، ويحصل عليها في شهر كانون الثاني من كل عام.



وأشار السعايدة إلى أن الطاقة الشمسية تشكل 27% من مجموع الطاقة الكهربائية المولدة في الأردن.



وبيّن أن نظام الطاقة الشمسية موجود بالأصل للاستهلاك وليس التخزين، ولكن الهيئة أتاحت لأي مواطن تخزين الطاقة شريطة أخذ الموافقات اللازمة من هيئة الطاقة.



ولفت السعايدة إلى أن التخزين بالنظام الجديد وفق نوعين، الأول أن لا يكون الاشتراك مربوطا بالشبكة الكهربائية، أو من خلال نظام تخزين مستقل.

