"راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي

ويأتي التكريم الذي تم خلال حفل إفطار أُقيم ضمن مشروع المتلقي الوطني "دعم وتمكين المرأة في الاقتصاد – طريق النمو المستدام"، الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة أكشن إيد، تقديراً لدور البرلمانيات في العمل العام والتشريعي، وإسهامهن في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وترسيخ حضورها في مواقع صنع القرار.
وأعربت البرلمانيات المكرّمات عن تقديرهن لهذه المبادرة، مؤكدات أن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة العمل لخدمة الوطن وتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤكد تضامنه مع البحرين في مواجهة الاعتداءات
-
الإحصاءات: تراجع أمية الإناث بالأردن إلى 7.3% وارتفاع نسبة المتعلمات إلى 92.7%
-
رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن
-
وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام
-
وزير الخارجية يعزي باستشهاد ضابطين كويتيين
-
وزير الخارجية يؤكد وقوف الاردن وتضامنه مع الامارات في مواجهة الاعتداءات
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
صندوق الزكاة ينظم إفطارا رمضانيا للأيتام