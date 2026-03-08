الإثنين 2026-03-09 01:04 ص

"راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي

راصد
راصد
 
الأحد، 08-03-2026 11:31 م

الوكيل الإخباري-   كرّم مركز الحياة "راصد" اليوم الأحد عدداً من البرلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، ومساعدي رئيس المجلس النائبين هالة الجراح وميسون القوابعة.

ويأتي التكريم الذي تم خلال حفل إفطار أُقيم ضمن مشروع المتلقي الوطني "دعم وتمكين المرأة في الاقتصاد – طريق النمو المستدام"، الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة أكشن إيد، تقديراً لدور البرلمانيات في العمل العام والتشريعي، وإسهامهن في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وترسيخ حضورها في مواقع صنع القرار.

وأعربت البرلمانيات المكرّمات عن تقديرهن لهذه المبادرة، مؤكدات أن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة العمل لخدمة الوطن وتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة.

 
 


