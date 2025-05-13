الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

ردم 17 بئرًا مخالفة وخطوط كبيرة لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين

جانب من الحملة
جانب من الحملة
 
الثلاثاء، 13-05-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري-   تنفذ حملة نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وسلطة وادي الأردن، مديرية الرقابة الداخلية والأحواض المائية والمشاغل المركزية - سلطة المياه، صباح اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025، حملة أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الأمن العام لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سد الكفرين / الشونة الجنوبية، رافقتها قوات أمنية كبيرة من كافة مرتبات مديرية الأمن العام، حيث تم ضبط وردم (17) بئرًا مخالفة محفورة في أراضٍ تعود للدولة، تم الاعتداء عليها بطريقة غير قانونية، وتقوم بسحب عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة يوميًا من المياه لتزويد مزارع مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.اضافة اعلان


وبالتفاصيل، بيّنت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، استكملت الحملة جهودها حتى الانتهاء من ردم (17) بئرًا وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة المحفورة في أراضٍ تعود ملكيتها لسلطة وادي الأردن بالقرب من سد الكفرين، والتي كانت تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة، وتمديدها إلى عدد من البرك الكبيرة في المنطقة.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية ردم الآبار المخالفة، وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة، وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة، وفصل خطوط المياه المخالفة، ومصادرة المعدات المخالفة وحجزها، بما في ذلك الكوابل والمحولات. ويتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

وأكدت سلطة المياه وسلطة وادي الأردن أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالمقدرات المائية، معربةً عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والأمن العام وكافة مرتباته وضباطه وأفراده، وللمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.
 
gnews

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