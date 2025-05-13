ردم 17 بئرًا مخالفة وخطوط كبيرة لسحب مياه مخالفة قرب سد الكفرين

وبالتفاصيل، بيّنت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة، استكملت الحملة جهودها حتى الانتهاء من ردم (17) بئرًا وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة المحفورة في أراضٍ تعود ملكيتها لسلطة وادي الأردن بالقرب من سد الكفرين، والتي كانت تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة، وتمديدها إلى عدد من البرك الكبيرة في المنطقة.
واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية ردم الآبار المخالفة، وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة، وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة، وفصل خطوط المياه المخالفة، ومصادرة المعدات المخالفة وحجزها، بما في ذلك الكوابل والمحولات. ويتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.
وأكدت سلطة المياه وسلطة وادي الأردن أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة في جميع المناطق، وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه المساس بالمقدرات المائية، معربةً عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والأمن العام وكافة مرتباته وضباطه وأفراده، وللمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.
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