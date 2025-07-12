رسالة للأردنيين الراغبين بشراء الذهب

وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير الزّهير، في بيان اليوم السبت، إنّ المؤسسة تعاملت مع 5.167 طن من السبائك الذهبية، و6.3 طن من المصوغات الذهبية المحلية المشغولة، و2.3 طن من المصوغات الذهبية المستوردة، فُحصت ودمغت بدمغة المؤسسة وفقاً للعيار القانونيّ الخاص بها.
وأضافت أن المؤسسة تعاملت أيضاً مع 35 طناً من السبائك الفضّيّة، و2.3 طن من المصوغات الفضيّة المشغولة من حيث الفحص والدمغ أو التقييم الفني.
وأشارت إلى أن مفتشي المؤسسة نفذوا زيارات رقابية لـ288 محلاً ومشغل مجوهرات في جميع محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام، مؤكدةً حرص المؤسسة على مواصلة جهودها الرقابية في حماية المستهلك وضبط جودة المصوغات والمعادن الثمينة المتداولة في السوق المحلي، بما يضمن العدالة والشفافية وحفظ الحقوق.
ودعت الزّهير المواطنين الرّاغبين بشراء الذهب، إلى الطلب من الصائغ مشاهدة دمغة المؤسسة على كل قطعة ذهبية، والحصول على فاتورة تفصيلية تحتوي على اسم المحل أو الختم الرسمي للمحل، وتاريخ البيع، وصنف المصوغات المُشتراة أو المبيعة يُعبّأ بالتفصيل، والعيار القانوني، والوزن بالغرام وأجزائه لغاية جزء بالمئة غرام، وسعر الغرام حسب النشرة اليومية المعلنة من النقابة العامّة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحُلي والمجوهرات، والأجرة (المصنعية) والتي تعبّر عن أجرة التشكيل للصنف وتُعبّأ بنحو مفصّل لكل صنف على حدة، وسعر الصنف مكوّناً من (سعر الغرام مضافاً إليه ثمن الأجرة) في وزن المصوغات، والمبلغ الكلي المطلوب، وعدم التّردد في إبلاغ المؤسسة عن أي مخالفة على هاتف رقم 065301243، وعبر الموقع الإلكتروني، ومنصة "بخدمتكم"، ومن خلال صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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