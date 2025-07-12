رسالة للأردنيين الراغبين بشراء الذهب

الوكيل الإخباري- تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس، خلال النصف الأول من العام الحالي، مع نحو 51 طنّا من المصوغات والسبائك والمسكوكات الفضية والذهبية المشغولة محلياً والمستوردة، عبر إخضاعها لإجراءات الفحص والدمغ، والتحقق من مطابقتها للعيارات القانونية المعتمدة.

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وقالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة عبير الزّهير، في بيان اليوم السبت، إنّ المؤسسة تعاملت مع 5.167 طن من السبائك الذهبية، و6.3 طن من المصوغات الذهبية المحلية المشغولة، و2.3 طن من المصوغات الذهبية المستوردة، فُحصت ودمغت بدمغة المؤسسة وفقاً للعيار القانونيّ الخاص بها.



وأضافت أن المؤسسة تعاملت أيضاً مع 35 طناً من السبائك الفضّيّة، و2.3 طن من المصوغات الفضيّة المشغولة من حيث الفحص والدمغ أو التقييم الفني.



وأشارت إلى أن مفتشي المؤسسة نفذوا زيارات رقابية لـ288 محلاً ومشغل مجوهرات في جميع محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام، مؤكدةً حرص المؤسسة على مواصلة جهودها الرقابية في حماية المستهلك وضبط جودة المصوغات والمعادن الثمينة المتداولة في السوق المحلي، بما يضمن العدالة والشفافية وحفظ الحقوق.