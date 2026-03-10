رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل

الوكيل الإخباري- عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء الاثنين، اجتماعًا برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، ناقش خلاله عددًا من الملفات الإدارية والمالية والتنظيمية.



وخلال الاجتماع، وافق المجلس على توصية لجنة المشتريات الخاصة بعطاء تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالتعاقد مع شركة Beijing Rigour Technology، لتشغيل التقنية مع انطلاق الموسم المقبل.



