رسمياً .. جمال سلامي يعلن التشكيلة الرسمية للنشامى أمام النمسا

05:50 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المدير الفني للمنتخب الأردني، جمال السلامي، التشكيلة الرسمية لـ"النشامى" لمواجهة منتخب النمسا، في المباراة المرتقبة التي يسعى خلالها المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة تقديم مستوياته المميزة. اضافة اعلان





وجاءت التشكيلة الرسمية على النحو التالي:



حراسة المرمى:



يزيد أبو ليلى



خط الدفاع:



عبدالله نصيب

يزن العرب

محمد أبو النادي



خط الوسط:



نزار الرشدان

نور الروابدة

إحسان حداد

مهند أبو طه



خط الهجوم:



علي علوان

موسى التعمري

عوده الفاخوري



ويدخل النشامى اللقاء بطموحات كبيرة أمام المنتخب النمساوي، مع الاعتماد على مزيج من الخبرة والسرعة في مختلف الخطوط، بقيادة المدرب جمال السلامي الذي يراهن على الانضباط التكتيكي والفاعلية الهجومية لتحقيق نتيجة إيجابية.









