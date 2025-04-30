رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن

ويأتي القرار بهدف تطوير المنتج السياحي في موقع قلعة القطرانة، وإبراز طابعه التاريخي والسياحي، وتوفير خدمات للزائرين والسياح، وتسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع لإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المجتمع المحلي.
ويهدف إلى تمكين وزارة السياحة من استكمال إجراءات تطوير الموقع واستناداً لأحكام المادة (2) من نظام إدارة المواقع السياحية رقم (23) لسنة 2014.
وبناءً على تنسيب وزير السياحة والآثار، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 4 / 2025 الموافقة على اعتبار موقع قلعة القطرانة الأثري موقعاً سياحياً، ووفقاً للإحداثيات المرفقة بكتاب وزير السياحة والآثار رقم (11 / 4 / 3832) تاريخ 10 / 4 / 2025.
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