رسميا .. مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في الأردن

الوكيل الإخباري- حدد مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر في الأردن، وفقًا للحسابات الفلكية لإمكانية رؤية هلال شهر شوال.





وقال مدير المركز، المهندس محمد شوكت عودة، إن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 شباط 2026م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 آذار، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الخميس 19 شباط، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 آذار، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.



فأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 آذار، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، ليكون يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها.



وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 آذار ومنها الأردن، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من معظم أمريكا الشمالية.



وعليه، من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 آذار عيد الفطر فيها أيضًا.



ونظرًا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي، خاصة في الشرق والوسط، فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 آذار عيد الفطر فيها.



وبالنسبة لوضع الهلال يوم الخميس 19 آذار في بعض المدن العالمية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:



جاكرتا: يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 5.2 درجة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.



أبوظبي: يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و12 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.6 درجة، والرؤية ممكنة بصعوبة بالغة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام.



الرياض: يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و38 دقيقة، وبعده عن الشمس 6.9 درجة، والرؤية ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب فقط وفي حالة صفاء الغلاف الجوي التام.



عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و07 دقائق، وبعده عن الشمس 7.3 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي.



القاهرة: يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و19 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.6 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في حالة صفاء الغلاف الجوي.



الرباط: يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و11 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.4 درجة، والرؤية بالعين المجردة ممكنة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.



أمستردام: يغيب القمر بعد 57 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و23 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد تكون ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.



ولمعرفة معاني هذه الأرقام، تجدر الإشارة إلى أن أقل قيم لهلال أمكن رؤيته بالعين المجردة كانت:



مكث الهلال 29 دقيقة، وعمر الهلال 15 ساعة و33 دقيقة، والبعد الزاوي عن الشمس 7.6 درجة. ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال أو عمره أو بعده الزاوي عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل مترابطة يجب دراستها معًا مثل بعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق.





