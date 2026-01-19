رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها

وأكد خريسات أنه سيتم التشديد على أصحاب البرك بضرورة اتخاذ جميع تدابير الوقاية والسلامة بما يشمل تأمين البرك بوضع الأسوار التحذيرية والإشارات الإرشادية.
وأضاف، إن قسم السلامة العامة في المحافظة نفذ بالتنسيق مع مديرية زراعة جرش ومديرية إدارة مياه جرش، زيارات ميدانية لجميع البرك الزراعية، للتحقق من مدى التزامها بمعايير واجراءات السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون
