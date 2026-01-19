الإثنين 2026-01-19 01:13 ص

رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها

محافظ جرش الدكتور مالك خريسات
محافظ جرش الدكتور مالك خريسات
 
الإثنين، 19-01-2026 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   قال محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، إن المحافظة باشرت باتخاذ الاجراءات للحد من مخاطر البرك الزراعية، مشيرا الى أنه تم حصر ما يقارب 200 بركة زراعية ضمن حدود المحافظة، وسيتم دعوة أصحابها إلى اجتماع لوضعهم بصورة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والتأكيد على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة.

اضافة اعلان


وأكد خريسات أنه سيتم التشديد على أصحاب البرك بضرورة اتخاذ جميع تدابير الوقاية والسلامة بما يشمل تأمين البرك بوضع الأسوار التحذيرية والإشارات الإرشادية.


وأضاف، إن قسم السلامة العامة في المحافظة نفذ بالتنسيق مع مديرية زراعة جرش ومديرية إدارة مياه جرش، زيارات ميدانية لجميع البرك الزراعية، للتحقق من مدى التزامها بمعايير واجراءات السلامة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون

 
 


gnews

أحدث الأخبار

محافظ جرش الدكتور مالك خريسات

أخبار محلية رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها

دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

أخبار محلية دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

أخبار محلية انطلاق برنامج تدريبي لمديري بنوك الأسئلة في مركز تطوير المناهج

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة 8 أشخاص بحادث تدهور مركبة في نزول صافوط

تنويه هام من مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة



 






الأكثر مشاهدة