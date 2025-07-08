الثلاثاء 2025-07-08 12:40 م
 

رغبة سورية في نقل التجربة الأردنية بملف المياه إلى سوريا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 08-07-2025 10:59 ص
الوكيل الإخباري-  استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه، معاون وزير الطاقة السوري لموارد المياه م. أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة السورية الفنية للمياه، وأعضاء اللجنة، على هامش اجتماعات اللجنة التي تُعقد في الجانب الأردني، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة، رئيس اللجنة الفنية الأردنية، وأمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه م. سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، وجرى بحث عدد من القضايا المائية المشتركة.اضافة اعلان


وجال الوفد على مرافق مركز السيطرة ومراقبة العمليات لقطاع المياه في مركز الوزارة، والذي يُعد من المراكز المتقدمة للتعامل مع الأنظمة الحديثة لإدارة المياه، والتعامل مع حالات الطوارئ، ومراقبة المصادر المائية عن بُعد.

واطّلع معاون الوزير السوري وأعضاء اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة على سير أعمال تشغيل ومراقبة مصادر المياه في مختلف محافظات المملكة، وكذلك مراقبة السدود وسلامتها، وإجراءات وجهود فرق الصيانة في مختلف محافظات المملكة، المتصلة إلكترونيًا مع مركز العمليات عن بُعد، وكذلك خزانات المياه ومحطات الضخ والسدود المربوطة مع المركز من خلال نظام الإنذار المبكر، وعبر نظام المشاهدة عن بُعد في كافة محافظات ومناطق المملكة، وعمليات التنسيق مع كافة المؤسسات والجهات.

وثمّن الوفد الجهود الأردنية والإدارة المائية الحصيفة في التعامل مع ندرة المياه بكفاءة عالية، مُبدين رغبتهم في نقل التجربة الأردنية إلى سوريا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

سد الموجب

أخبار محلية أرقام قياسية للأمطار والمخزون المائي في المملكة .. تفاصيل

ف

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن فعاليات مؤشر النزاهة الوطني

ءبا

أخبار الشركات علاء حبش بطلاً لفئة الماستر في الجولة الثانية من بطولة الأردن للكارتينغ

ل

أخبار محلية مشتل "فيصل الزراعي" يرفع وتيرة الإنتاج استعدادا لتوزيع أكثر من مليون شتلة

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

أخبار محلية مستشفى الزرقاء الحكومي: تنفيذ عمليات التصوير الطبقي خلال الشهرين المقبلين

رب ي

طب وصحة وجبة إفطار تخفض الكوليسترول دون دواء

ت

شؤون برلمانية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تزور سلطة إقليم البترا

يؤر

فن ومشاهير مكسيم خليل يشارك ميدانياً في إطفاء حرائق سوريا (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة