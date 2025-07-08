رغبة سورية في نقل التجربة الأردنية بملف المياه إلى سوريا

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الوكيل الإخباري- استقبل وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه، معاون وزير الطاقة السوري لموارد المياه م. أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة السورية الفنية للمياه، وأعضاء اللجنة، على هامش اجتماعات اللجنة التي تُعقد في الجانب الأردني، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة، رئيس اللجنة الفنية الأردنية، وأمين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه م. سفيان البطاينة، وعدد من المسؤولين، وجرى بحث عدد من القضايا المائية المشتركة. اضافة اعلان





وجال الوفد على مرافق مركز السيطرة ومراقبة العمليات لقطاع المياه في مركز الوزارة، والذي يُعد من المراكز المتقدمة للتعامل مع الأنظمة الحديثة لإدارة المياه، والتعامل مع حالات الطوارئ، ومراقبة المصادر المائية عن بُعد.



واطّلع معاون الوزير السوري وأعضاء اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة على سير أعمال تشغيل ومراقبة مصادر المياه في مختلف محافظات المملكة، وكذلك مراقبة السدود وسلامتها، وإجراءات وجهود فرق الصيانة في مختلف محافظات المملكة، المتصلة إلكترونيًا مع مركز العمليات عن بُعد، وكذلك خزانات المياه ومحطات الضخ والسدود المربوطة مع المركز من خلال نظام الإنذار المبكر، وعبر نظام المشاهدة عن بُعد في كافة محافظات ومناطق المملكة، وعمليات التنسيق مع كافة المؤسسات والجهات.



وثمّن الوفد الجهود الأردنية والإدارة المائية الحصيفة في التعامل مع ندرة المياه بكفاءة عالية، مُبدين رغبتهم في نقل التجربة الأردنية إلى سوريا.