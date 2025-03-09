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رمضانيات الزرقاء.. عبق التراث يزهو في رحاب الثقافة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
 
الأحد، 09-03-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري- تواصلت مساء أمس السبت فعاليات برنامج "رمضانيات 2025" في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، حيث اجتمع الفن والأدب والموسيقى في مشهد يفيض بالجمال والروحانية، بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي، ونخبة من الفنانين والكتاب، وجمع من أهالي الزرقاء المتعطشين لسحر الليالي الرمضانية الأصيلة.

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شهدت الأمسية كرنفالات أضفت الفرح على وجوه الأطفال، حيث تسللت ضحكاتهم البريئة بين أروقة المركز، بينما أعاد الحكواتي رسم ملامح الماضي العريق، متنقلًا بين الحكايات الشعبية المفعمة بالحكمة والقيم النبيلة، وكأنه ينثر عبق الزمن الجميل في رحاب الحاضر.


كما أدهشتهم الشخصيات الكرتونية التي قدمتها فرقة ميجو، إضافة إلى ظهور المسحراتي، الذي استعاد دوره التاريخي في إيقاظ الأرواح على معاني الصيام والتآلف الاجتماعي.


وعلى إيقاع الابتهالات، قدمت فرقة أنوار الهدى وصلة إنشادية روحية، عزفت على أوتار القلوب، لتأخذ الحضور في رحلة وجدانية تربط الروح بتاريخها الإسلامي العريق، حيث تماهت الأصوات العذبة مع نفحات رمضان المبهجة، مكونة لوحة روحانية بديعة.


وزخرت الفعاليات بمسابقات ثقافية تبارى فيها الحضور، حيث فتحت نوافذ المعرفة عبر أسئلة تنوعت بين الأدب والتاريخ والتراث، واختتمت بتوزيع جوائز نقدية للفائزين، في أجواء من الحماسة والتفاعل الإيجابي.


وكان للرسم الحر والخط العربي حضور بارز، حيث تمازجت الألوان مع الحروف في لوحات فنية تحاكي الجمال والإبداع، بينما استمرت معارض الصناعات الثقافية والحرفية، مع عرض منشورات وزارة الثقافة التي تسلط الضوء على الإرث الحضاري العريق.


واختتمت الأمسية بتوزيع العصائر والحلويات الرمضانية، في لحظة احتفاء تفيض بالحميمية، وسط إشادة واسعة من الحضور الذين رأوا في هذه الفعاليات نافذة مشرقة تربط الماضي بالحاضر، وتمنح فسحة ثقافية وسط زخم التكنولوجيا والمسلسلات الرمضانية، لتعزز جسور التواصل بين المبدعين والجمهور في قلب الزرقاء.

 
 
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جانب من الفعاليات

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