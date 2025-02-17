 
الإثنين 2025-02-17 09:45 م
 

رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه ترامب

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض
جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض
الإثنين، 17-02-2025 08:17 م

الوكيل الإخباري-   أكدت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، أن العاجل الذي نشرته الوكالة بشأن تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 شباط الماضي، "مضلل وتم سحبه".

اضافة اعلان


وفي ملحوظة نشرتها الوكالة للمشتركين، أوضحت الوكالة أن العاجل "لم يشمل تعليق (الملك) التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة".

 

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.


وأشار جلالته إلى أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.


وجدد جلالته التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.


وكان جلالة الملك قد لفت خلال حديثه للصحفيين إلى أنه سيتم إخلاء نحو 2000 طفل مصابين بالسرطان وممن يعانون وضعا طبيا صعبا في غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة المشتريات الحكومية

أخبار محلية المشتريات الحكومية تستعرض نظام الشراء الإلكتروني

الشرطة الأميركية

عربي ودولي رجل يطلق النار على إسرائيليين في فلوريدا معتقدا أنهما فلسطينيان

علم العراق

عربي ودولي الحكومة العراقية تؤكد انفتاحها على سوريا الجديدة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية معهد الإدارة العامة يطلق منصة التدريب الإلكترونية "LMS"

تعبيرية

عربي ودولي واشنطن: الاجتماع الأميركي الروسي في الرياض ليس "مفاوضات" بشأن أوكرانيا

الطيران اللبناني

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية: تمديد تعليق الرحلات من وإلى إيران

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض

أخبار محلية رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه ترامب

المفرق

أخبار محلية دعوة المزارعين لتسجيل حيازاتهم لدى مديريات الزراعة في المفرق



 




الأكثر مشاهدة