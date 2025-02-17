رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه ترامب

وفي ملحوظة نشرتها الوكالة للمشتركين، أوضحت الوكالة أن العاجل "لم يشمل تعليق (الملك) التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة".
وأشار جلالته إلى أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.
وجدد جلالته التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.
وكان جلالة الملك قد لفت خلال حديثه للصحفيين إلى أنه سيتم إخلاء نحو 2000 طفل مصابين بالسرطان وممن يعانون وضعا طبيا صعبا في غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، كجزء من جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.
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