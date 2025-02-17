رويترز تقر بنقلها تصريحا مضللا على لسان الملك خلال لقائه ترامب

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة رويترز للأنباء، الاثنين، أن العاجل الذي نشرته الوكالة بشأن تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض في 11 شباط الماضي، "مضلل وتم سحبه".

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وفي ملحوظة نشرتها الوكالة للمشتركين، أوضحت الوكالة أن العاجل "لم يشمل تعليق (الملك) التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة".

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.



وأشار جلالته إلى أن هناك خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.



وجدد جلالته التأكيد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.