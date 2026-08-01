زراعة الأزرق تدعو المزارعين للحيطة من موجة الحر

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الأزرق اليوم السبت، المزارعين في القضاء إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تزامناً مع موجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال الأسبوع الحالي، وأهمية الالتزام بالإرشادات التي أعلنتها للحد من الإجهاد الحراري على المزروعات.

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وقال مدير الزراعة المهندس يوسف الرفاعي، إن المديرية نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الإرشادات، تمثلت بضرورة الري المنتظم والعميق في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، مع تجنب الري وقت الظهيرة، ورش الأحماض الأمينية أو محفزات مقاومة الإجهاد الحراري قبل موجة الحر أو في بدايتها، وفقاً للتوصيات المدونة على المنتج، مع الاهتمام بإضافة البوتاسيوم، لما له من دور في تحسين قدرة النبات على تحمل الحرارة وتنظيم توازن الماء داخل الخلايا.



وأضاف، إن الإرشادات تضمنت الامتناع عن إجراء عمليات التقليم أو التسميد الآزوتي المكثف أثناء موجة الحر، وتجنب رش المبيدات والأسمدة الورقية خلال ساعات الحرارة المرتفعة، على أن يكون الرش في الصباح الباكر أو بعد الغروب.



وأشار إلى أهمية المحافظة على رطوبة التربة من خلال استخدام التغطية العضوية (الملش) لتقليل تبخر المياه، ومتابعة النباتات يومياً لرصد أي أعراض ذبول أو احتراق للأوراق، والتدخل السريع عند الحاجة، مع إعطاء اهتمام خاص للأشجار الصغيرة والشتلات، كونها الأكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.