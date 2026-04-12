"زراعة الطفيلة" تدعو للمشاركة في مهرجان منتجات المرأة الريفية

الأحد، 12-04-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الطفيلة السيدات المنتجات والحرفيين من مختلف مناطق المحافظة للمشاركة في فعاليات "مهرجان الطفيلة ومعرض منتجات المرأة الريفية" في نسخته الأولى، تحت شعار "بأيدينا نصنع التغيير.. ومن أرضنا يأتي الخير"، وذلك من خلال التسجيل في مكاتب مديريات الزراعة.

وأكد مدير زراعة الطفيلة المهندس بلال الهلول أن المهرجان يشكل منصة حقيقية للاحتفاء بمهارات المرأة الريفية وبخيرات الأرض الأردنية، مشيرا إلى أنه لا يقتصر على كونه معرضا تقليديا، بل يمثل فرصة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.


وأوضح أن المشاركة في المهرجان تتيح للسيدات نافذة تسويقية مباشرة لعرض وبيع منتجاتهن أمام الجمهور وزوار المهرجان، إلى جانب إتاحة فرص التشبيك وبناء علاقات مع مشاركات أخريات ومؤسسات داعمة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير المشاريع الإنتاجية.


وأضاف أن المهرجان يهدف كذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وإبراز الهوية التراثية والزراعية لمحافظة الطفيلة، من خلال عرض منتجات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية مثل المخللات والألبان والأجبان وزيت الزيتون والعسل وتجفيف الفواكه والزعتر والمأكولات الشعبية، إضافة إلى الحرف اليدوية كأعمال القش والتطريز وصناعة الصابون والمنسوجات والتحف التراثية، فضلا عن المنتجات الزراعية الطازجة من مزارع المحافظة.


وبينت المديرية أن آخر موعد للتسجيل هو 17 نيسان الحالي، فيما ستقام فعاليات المهرجان في الصالة الرياضية المقابلة لمؤسسة إعمار الطفيلة في منطقة البرنيس.


ودعت الراغبات بالمشاركة إلى مراجعة مديرية زراعة الطفيلة/ قسم المشاريع، أو التواصل مع الجهات المعنية للاستفسار واستكمال إجراءات التسجيل، مؤكدة أهمية هذه الفعالية في تمكين المرأة الريفية وتعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي المحلي.

 
 


