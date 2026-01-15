زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر قسم الحراج في مديرية زراعة محافظة الكرك اليوم الخميس مع 30 حالة سقوط لأشجار حرجية في مواقع مختلفة من المحافظة، نتيجة شدة الرياح والأحوال الجوية السائدة خلال المنخفض الجوي الأخير.

اضافة اعلان