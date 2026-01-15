الخميس 2026-01-15 11:51 م

زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

الخميس، 15-01-2026 10:18 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر قسم الحراج في مديرية زراعة محافظة الكرك اليوم الخميس مع 30 حالة سقوط لأشجار حرجية في مواقع مختلفة من المحافظة، نتيجة شدة الرياح والأحوال الجوية السائدة خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقال مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، إن الكوادر المختصة قامت بالاستجابة السريعة حفاظًا على السلامة العامة، وضمان انسيابية حركة المركبات وباشرت على الفور بإزالة الأشجار المتساقطة وفتح الطرق، بالتعاون مع الجهات المعنية.

 
 


