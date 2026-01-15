زراعة الكرك تتعامل مع حالات سقوط أشجار حرجية

وقال مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، إن الكوادر المختصة قامت بالاستجابة السريعة حفاظًا على السلامة العامة، وضمان انسيابية حركة المركبات وباشرت على الفور بإزالة الأشجار المتساقطة وفتح الطرق، بالتعاون مع الجهات المعنية.
