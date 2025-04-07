زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"

وقالت وحدة الإرشاد الزراعي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حفار الساق يُعد من أخطر الآفات الزراعية، حيث تُصنّف كـ"حشرة اقتصادية" تسبب أضرارًا جسيمة للمحاصيل، حيث تبدأ هذه الحشرة نشاطها مع بداية فصل الربيع، وتكمن خطورتها في صعوبة مكافحتها بعد تطور الإصابة، نظراً لاختباء اليرقات داخل جذوع الأشجار، ما يمنع وصول المبيدات إليها.
وشددت على أهمية اتباع إجراءات المكافحة خلال شهري أيار وحزيران، من خلال الري الكثيف وغمر منطقة الجذع لخنق اليرقات، بالإضافة إلى استخدام مزيج من مبيدي "إيميداكلوبرايد" و"إيمامكتين بنزويت" حول قاعدة الشجرة للقضاء على مختلف أطوار الحشرة، كما يمكن استخدام سلك معدني لإدخاله في أنفاق الحفر وقتل اليرقات يدويًا.
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