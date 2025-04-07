زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية زراعة لواء الكورة مزارعي اللوزيات من حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"، التي تصيب أشجار اللوز والمشمش والكرز وغيرها.

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وقالت وحدة الإرشاد الزراعي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حفار الساق يُعد من أخطر الآفات الزراعية، حيث تُصنّف كـ"حشرة اقتصادية" تسبب أضرارًا جسيمة للمحاصيل، حيث تبدأ هذه الحشرة نشاطها مع بداية فصل الربيع، وتكمن خطورتها في صعوبة مكافحتها بعد تطور الإصابة، نظراً لاختباء اليرقات داخل جذوع الأشجار، ما يمنع وصول المبيدات إليها.