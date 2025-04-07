الثلاثاء 2025-04-08 01:25 ص
 

زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"

شجرة اللوز
شجرة اللوز
 
الإثنين، 07-04-2025 11:37 م

الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية زراعة لواء الكورة مزارعي اللوزيات من حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"، التي تصيب أشجار اللوز والمشمش والكرز وغيرها.

اضافة اعلان


وقالت وحدة الإرشاد الزراعي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن حفار الساق يُعد من أخطر الآفات الزراعية، حيث تُصنّف كـ"حشرة اقتصادية" تسبب أضرارًا جسيمة للمحاصيل، حيث تبدأ هذه الحشرة نشاطها مع بداية فصل الربيع، وتكمن خطورتها في صعوبة مكافحتها بعد تطور الإصابة، نظراً لاختباء اليرقات داخل جذوع الأشجار، ما يمنع وصول المبيدات إليها.


وشددت على أهمية اتباع إجراءات المكافحة خلال شهري أيار وحزيران، من خلال الري الكثيف وغمر منطقة الجذع لخنق اليرقات، بالإضافة إلى استخدام مزيج من مبيدي "إيميداكلوبرايد" و"إيمامكتين بنزويت" حول قاعدة الشجرة للقضاء على مختلف أطوار الحشرة، كما يمكن استخدام سلك معدني لإدخاله في أنفاق الحفر وقتل اليرقات يدويًا.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين شهيدان ومصابون في قصف على منزل جنوبي مدينة دير البلح

ترامب يعرب عن استيائه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

عربي ودولي ترامب يعرب عن استيائه إزاء "القصف الجنوني" الروسي على أوكرانيا

جانب من الحملة

أخبار محلية فعالية ثقافية في السلط لدعم الريادة وتنشيط السياحة

غزة

فلسطين 46 شهيدا في غارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم

آل العمري وآل غيث نسايب

مناسبات آل العمري وآل غيث نسايب

ترامب

عربي ودولي ترامب: نمنح إسرائيل مليارات الدولارات سنويا وهذا كثير

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

أخبار محلية الوطني لمكافحة الأوبئة يحتفل بيوم الصحة العالمي

شجرة اللوز

أخبار محلية زراعة الكورة تحذر مزارعي اللوزيات من حشرة "حفار الساق"



 
 





الأكثر مشاهدة