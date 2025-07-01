الثلاثاء 2025-07-01 11:50 م
 

زراعة الكورة تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم

"زراعة الكورة" تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم
زراعة الكورة
 
الثلاثاء، 01-07-2025 10:18 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الكورة في محافظة إربد مزارعي العنب إلى إعطاء ريّات خفيفة لأشجار العنب لتعويض النقص الحاد بالرطوبة الأرضية بفعل النتح العالي من النبات؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الجوية.

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وقالت المديرية إنه يجب عدم التوريق لحماية ثمار العنب من أشعة الشمس، مع تجنب رش المبيدات الزراعية في مثل هذه الظروف الجوية.


وأكدت مديرية زراعة الكورة أهمية تظليل ثمار العنب بأي طريقة يراها المزارع مناسبة بشرط وجود تهوية كافية للثمار.

 
gnews

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