"زراعة الكورة" تدعو مزراعي العنب لري أشجارهم

وقالت المديرية إنه يجب عدم التوريق لحماية ثمار العنب من أشعة الشمس، مع تجنب رش المبيدات الزراعية في مثل هذه الظروف الجوية.
وأكدت مديرية زراعة الكورة أهمية تظليل ثمار العنب بأي طريقة يراها المزارع مناسبة بشرط وجود تهوية كافية للثمار.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات
-
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات
-
صدور تعليمات جديدة لتنظيم الزراعة العضوية في الأردن لعام 2025
-
صدور تعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية
-
محافظ العاصمة يمنع فعالية دعا إليها الملتقى الوطني في الرابية الجمعة
-
الامن العام : عقوبة هذه المخالفة تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار
-
صدور تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025
-
الجامعة الهاشمية تنظم ندوة حول "أبعاد الخطاب الملكي في البرلمان الأوروبي"