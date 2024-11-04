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زراعة المزار الشمالي تحتفل باليوم الوطني لقطاف الزيتون

"زراعة المزار الشمالي" تحتفل باليوم الوطني لقطاف الزيتون
قطاف الزيتون
الإثنين، 04-11-2024 12:46 ص

الوكيل الإخباري-    احتفلت مديرية زراعة لواء المزار الشمالي بمدرسة حبكا الثانوية الشاملة المختلطة، اليوم الاحد، باليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون وبانطلاق حملة قطاف الزيتون السنوي.

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وقال متصرف لواء المزار الشمالي، الدكتور عماد كنعان، إن الاحتفال باليوم الوطني لقطاف الزيتون يؤكد أهمية شجرة الزيتون المباركة في دعم الاقتصاد الوطني وفي كونها مصدر دخل مهم للأسرة، مثنيا على جهود مديريتي التربية والتعليم والزراعة في تنظيم هذا المهرجان الذي يؤكد مدى الاهتمام بشجرة الزيتون.


وأكد مدير التربية والتعليم في اللواء، ناصر المصري، ضرورة الاهتمام بشجرة الزيتون المباركة وتعزيز أهميتها لدى الطلبة والمجتمع، مشيرا إلى أن حملة قطاف الزيتون السنوي التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية زراعة المزار الشمالي تأتي تجسيدا لتوجهات وزارة التربية والتعليم بأهمية شجرة الزيتون المباركة وكذلك المسؤولية المجتمعية.


من جهته، أكد مدير زراعة المزار الشمالي المهندس عبدالاله عبيدات ضرورة المحافظة على أشجار الزيتون والعناية بها، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقدم النصائح والإرشادات حول الطرق السليمة لزراعة أشجار الزيتون والعناية بها.

 
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