الخميس 2025-07-03 08:24 م
 

زراعة المفرق: أكثر من 500 بئر يجري تنفيذها لجمع مياه الأمطار

المفرق
المفرق
 
الخميس، 03-07-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير زراعة المفرق المهندس عبد الله القضاة، إن المديرية مستمرة في تنفيذ آبار جمع المياه، وذلك على شكل منح للمستفيدين.

اضافة اعلان


وأضاف المهندس القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه ومن خلال مشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي في وزارة الزراعة، فإن المديرية تعمل على تنفيذ آبار جمع المياه، لافتًا إلى أنه سيصار إلى تنفيذ 500 بئر لجمع مياه الأمطار للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها بهذا المشروع.


وأشار القضاة إلى أنه ومن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا المشروع، امتلاك أرض لا تقل مساحتها عن 3 دونمات و400 متر مربع، لافتًا إلى أن الغاية من حفر تلك الآبار، هو توفير مصدر مائي لسقاية الأشجار المثمرة في الأراضي المشمولة بمشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي وتقليل الكلف على المزارعين لاسيما وأن آلية الري تعتمد على مياه الأمطار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية تحذير شديد اللهجة صادر عن مديرية الامن العام

y.m

فلسطين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تريد انتهاء حرب غزة قريبا

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية فريقٌ طبيٌّ مُتخصّص بمستشفى الجامعة يُجري عمليّة زراعة صمّام رئوي بالقسطرة

المفرق

أخبار محلية زراعة المفرق: أكثر من 500 بئر يجري تنفيذها لجمع مياه الأمطار

غرفة فندقية

أخبار محلية %33 نسبة إشغال فنادق فئة 5 نجوم في عمان بالأسبوع الأول من تموز

السياحة في العقبة

أخبار محلية وزارة السياحة: انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. كم بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن ؟

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة