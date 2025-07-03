زراعة المفرق: أكثر من 500 بئر يجري تنفيذها لجمع مياه الأمطار

وأضاف المهندس القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه ومن خلال مشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي في وزارة الزراعة، فإن المديرية تعمل على تنفيذ آبار جمع المياه، لافتًا إلى أنه سيصار إلى تنفيذ 500 بئر لجمع مياه الأمطار للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها بهذا المشروع.
وأشار القضاة إلى أنه ومن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا المشروع، امتلاك أرض لا تقل مساحتها عن 3 دونمات و400 متر مربع، لافتًا إلى أن الغاية من حفر تلك الآبار، هو توفير مصدر مائي لسقاية الأشجار المثمرة في الأراضي المشمولة بمشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي وتقليل الكلف على المزارعين لاسيما وأن آلية الري تعتمد على مياه الأمطار.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير شديد اللهجة صادر عن مديرية الامن العام
-
فريقٌ طبيٌّ مُتخصّص بمستشفى الجامعة يُجري عمليّة زراعة صمّام رئوي بالقسطرة
-
%33 نسبة إشغال فنادق فئة 5 نجوم في عمان بالأسبوع الأول من تموز
-
وزارة السياحة: انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها
-
وزير الشؤون السياسية: الشباب القوة المؤثرة داخل المجتمع
-
"الإفتاء": جواز صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت
-
لقاء في الطفيلة يبحث خططا للتوعية بأهمية التدريب المهني
-
عودة أكثر من 100 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم