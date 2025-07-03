زراعة المفرق: أكثر من 500 بئر يجري تنفيذها لجمع مياه الأمطار

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة المفرق المهندس عبد الله القضاة، إن المديرية مستمرة في تنفيذ آبار جمع المياه، وذلك على شكل منح للمستفيدين.

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وأضاف المهندس القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه ومن خلال مشروع الاستصلاح الزراعي وتعزيز الأمن المائي في وزارة الزراعة، فإن المديرية تعمل على تنفيذ آبار جمع المياه، لافتًا إلى أنه سيصار إلى تنفيذ 500 بئر لجمع مياه الأمطار للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها بهذا المشروع.