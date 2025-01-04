"زراعة المفرق" تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة المفرق، الراغبين بالحصول على شهادات إنتاج الحبوب للموسم الزراعي 2024-2025، إلى مراجعتها اعتبارا من يوم 12 من الشهر الحالي ولغاية 31 آذار المقبل.

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