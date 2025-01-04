"زراعة المفرق" تدعو المزارعين إلى مراجعتها للحصول على شهادة إنتاج الحبوب

وأوضحت في بيان، اليوم السبت، أنه لن يتم استقبال أي طلب بعد انتهاء المدة المقررة، مشيرة إلى أنه يجب على المزارع إحضار سند تسجيل حديث وعقد إيجار في حال كان مستأجرا أو وكالة عدلية أو عقد مزارعة.
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