زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة محافظة المفرق المزارعين من أصحاب الثروة النباتية والحيوانية في المحافظة إلى ضرورة تسجيل حيازاتهم الزراعية لدى المديرية، للحصول على تعويضات في حال وقوع أضرار في مزارعهم.

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وأكدت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.