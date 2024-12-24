زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات

وأكدت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم صرف أي تعويضات في حال وقوع أضرار، باستثناء المزارعين الذين قاموا بتسجيل حيازاتهم الزراعية في المديرية.
وأوضحت أن تسجيل الحيازات الزراعية يتطلب قيام قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازات، وإعداد تقارير ميدانية تتضمن نوع الحيازات، مصدر الري، والمساحة المزروعة، مشيرة إلى أنه وبناء على تنسيب قسم الثروة الحيوانية يقوم مدير مديرية الزراعة المعنية بإصدار شهادة تسجيل الحيازات الزراعية سارية المفعول من تاريخ إصدارها.
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