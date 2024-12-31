زراعة عجلون: كميات الهطول المطري ستعزز التنمية الزراعية

الوكيل الإخباري- أنعشت أمطار الخير التي هطلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، آمال المزارعين بموسم زراعي ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، بلغ معدل كميات الهطول المطري منذ الأمس 31.49 ملم، حيث سجلت عجلون 35.7 ملم، تليها كفرنجة 35 ملم، ثم عنجرة 33، وراس منيف 25.7 ملم، وقضاء الجنيد 36.0 ملم، واشتفينا 30.0 ملم، والوهادنة 25.0 ملم