زراعة عجلون: كميات الهطول المطري ستعزز التنمية الزراعية

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، بلغ معدل كميات الهطول المطري منذ الأمس 31.49 ملم، حيث سجلت عجلون 35.7 ملم، تليها كفرنجة 35 ملم، ثم عنجرة 33، وراس منيف 25.7 ملم، وقضاء الجنيد 36.0 ملم، واشتفينا 30.0 ملم، والوهادنة 25.0 ملم
وأكد العدوان، أهمية استثمار هذه الهطولات من قبل المزارعين بإنشاء حفائر وسدود ترابية صغيرة في مزارعهم، بهدف تجميع المياه ومواجهة الشح والاستفادة من الجريان السطحي خلال المنخفضات الجوية.
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