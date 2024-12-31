 
الثلاثاء 2024-12-31 01:49 م
 

زراعة عجلون: كميات الهطول المطري ستعزز التنمية الزراعية

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 11:51 ص

الوكيل الإخباري- أنعشت أمطار الخير التي هطلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، آمال المزارعين بموسم زراعي ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

اضافة اعلان


وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، بلغ معدل كميات الهطول المطري منذ الأمس 31.49 ملم، حيث سجلت عجلون 35.7 ملم، تليها كفرنجة 35 ملم، ثم عنجرة 33، وراس منيف 25.7 ملم، وقضاء الجنيد 36.0 ملم، واشتفينا 30.0 ملم، والوهادنة 25.0 ملم


وأكد العدوان، أهمية استثمار هذه الهطولات من قبل المزارعين بإنشاء حفائر وسدود ترابية صغيرة في مزارعهم، بهدف تجميع المياه ومواجهة الشح والاستفادة من الجريان السطحي خلال المنخفضات الجوية.

 
gnews

أحدث الأخبار

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان

عربي ودولي مسؤول إيراني يهدد إسرائيل بـ "المقاومة الجديدة"

ت

عربي ودولي الدفاع الروسية: ضربنا مطارا عسكريا ومؤسسة للصناعة العسكرية في أوكرانيا

زخات ثلج

خاص بالوكيل شاهد : بدايات تساقط الثلوج بالاردن وتحذير للسائقين بهذه المناطق - فيديو

ت

عربي ودولي استقالة المحقق في قضية اقتحام أنصار ترامب للكابيتول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة حتى منتصف 2025

ا

أسواق ومال السعودية توافق على اتفاقية حماية الاستثمارات في مصر

ا

عربي ودولي تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بالحكومة السورية الجديدة

الاحتلال يعتقل العشرات من أبناء غزة _ أرشيفية

فلسطين انتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى إلى جريمة حرب



 




الأكثر مشاهدة