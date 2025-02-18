 
الثلاثاء 2025-02-18 02:22 م
 

زراعة لواء بني كنانة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم الحيوانية

تجمع مياه الأمطار
امطار
الثلاثاء، 18-02-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء بني كنانة الأخوة مربي الثروة الحيوانية اليوم الثلاثاء، إلى المبادرة بتسجيل حيازاتهم للعام 2025.

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كما دعت المديرية إلى التأكد من أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تحسبا للحالة الجوية المقبلة بحسب المتوقع من دائرة الأرصاد الجوية والمواقع المعتمدة، وذلك من أجل تقليل تأثير أخطار الموجة المتوقعة على المحاصيل الزراعية والحيوانات قدر المستطاع، ولضمان شمول المزارعين ومربين الثروة الحيوانية بالتعويضات في حال حدوث الخسائر، علما بأنه لن يتم شمول أي مزارع غير مسجل أو مرخص وبحسب الأصول.

 
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