زوار مهرجان جرش يشيدون بالمستوى التنظيمي للفعاليات

الوكيل الإخباري- أشاد عدد من زوار مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الأربعين، بالمستوى التنظيمي الذي رافق دخولهم إلى مواقع الفعاليات، مؤكدين أن الإجراءات اتسمت بالانسيابية والسرعة، سواء في عمليات التحقق من التذاكر أو عبر البوابات المخصصة للدخول إلى جانب حسن التنظيم والتعامل الراقي من قبل الكوادر العاملة والمتطوعين، ما أسهم في توفير تجربة مريحة وآمنة للجمهور منذ لحظة وصوله.

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وأكد مواطنون وزوار، من مختلف الدول العربية، أن آلية الدخول عكست مستوى عالياً من الجاهزية والتنظيم، من خلال وضوح مسارات الحركة، وسرعة إنجاز إجراءات التفتيش، وسهولة الوصول إلى المسارح، ما أسهم في الحد من الازدحامات، وتوفير تجربة سلسة تليق بمكانة مهرجان جرش بوصفه أحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة.



وأشادوا بالدور الذي تؤديه مرتبات مديرية الأمن العام في إنجاح فعاليات المهرجان، حيث أن الانتشار الأمني المنظم، والإجراءات المتبعة عند البوابات، وتنظيم حركة الجمهور والمركبات، نُفذت بكفاءة عالية وبأسلوب حضاري يجمع بين الحزم والاحترام، مؤكدين أن أفراد وحدة أمن الملاعب من مديرية الأمن العام تعاملوا مع الزوار بروح مهنية ولباقة، وسارعوا إلى تقديم الإرشاد والمساعدة عند الحاجة، ما عزز الشعور بالأمن والطمأنينة، وأسهم في خروج الفعاليات بصورة منظمة تعكس الصورة الحضارية للأردن وقدرته على استضافة الفعاليات الكبرى.



وثمن عضو اللجنة العليا للمهرجان ممثل المجتمع المحلي الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، تخصيص إدارة المهرجان مواقف مجانية لزوار الدورة الأربعين للمهرجان موزعة في مواقع قريبة من المدينة الأثرية ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تسهيل وصول الجمهور إلى مواقع الفعاليات، والحد من الازدحامات المرورية وتعزيز انسيابية الحركة خلال أيام المهرجان.



ودعا الزوار للاستفادة من هذه الخدمات المجانية والالتزام بإرشادات الكوادر التنظيمية، بما يسهم في تسهيل حركة الدخول والخروج ويعكس المستوى التنظيمي الذي تحرص إدارة المهرجان على توفيره بما يليق بمكانة مهرجان جرش كأحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في المنطقة.



وقالت هدى أم علي، وهي زائرة من العراق، إن التنظيم كان لافتاً منذ الوصول إلى المدينة الأثرية، مشيرة إلى أن إجراءات الدخول للفعاليات في المسرح الجنوبي، تمت بسهولة ودون أي تأخير، رغم الإقبال الكبير على الفعاليات، مشيرة الى أن وضوح مسارات الدخول، وسرعة إنجاز التفتيش الأمني، وحسن استقبال الزوار، عكست مستوى احترافياً يليق بمكانة مهرجان جرش.



وقال محمد النابلسي، وهو زائر من فلسطين، إن عملية الدخول كانت سلسة، بدءاً من إبراز التذكرة وحتى الوصول إلى المقاعد، مبينا أن توزيع البوابات أسهم في الحد من الازدحام، فيما أظهر رجال الأمن والمنظمون تعاوناً كبيراً واحتراماً في التعامل مع الجمهور، بما عزز شعور الزوار بالراحة والأمان.