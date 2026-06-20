زياد عشيش يحرز برونزية كأس العالم للملاكمة في الصين

وخاض زياد نزال الدور نصف النهائي أمام الملاكم الكازاخستاني أبليك خان، قبل أن يتعرض لإصابة حالت دون استكماله النزال، ليكتفي بالميدالية البرونزية.
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