زياد عشيش يحرز برونزية كأس العالم للملاكمة في الصين

11:33 ص

الوكيل الإخباري- أحرز لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، الميدالية البرونزية في منافسات وزن 70 كغم ضمن بطولة كأس العالم للملاكمة المقامة في مدينة غوييانغ الصينية. اضافة اعلان





وخاض زياد نزال الدور نصف النهائي أمام الملاكم الكازاخستاني أبليك خان، قبل أن يتعرض لإصابة حالت دون استكماله النزال، ليكتفي بالميدالية البرونزية.









