زيارة مفاجئة لوزير الداخلية مازن الفراية

08:15 م

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الوكيل الإخباري- قام وزير الداخلية مازن الفراية صباح اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية مفاجئة لمديرية أحوال وجوازات المفرق. اضافة اعلان





واطلع الفراية على سير العمل الإداري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى سهولة وسرعة إنجاز المعاملات اليومية.