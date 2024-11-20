زيارة مفاجئة لوزير الداخلية مازن الفراية

واطلع الفراية على سير العمل الإداري ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى سهولة وسرعة إنجاز المعاملات اليومية.
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