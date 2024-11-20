زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

الوكيل الإخباري- تقدّم شركة زين الأردن رعايتها كشريك اتصالات لمنتدى الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "MENA ICT 2024" الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بعنوان "التكامل في الابتكار"، وتنطلق فعالياته اليوم الأربعاء في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات – إنتاج بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاستثمار.

اضافة اعلان



وتندرج رعاية شركة زين الأردن لهذا الحدث الهام، انطلاقاً من دورها المحوري وريادتها لسوق الاتصالات المحلي في تعزيز البٌنية التحتية للاتصالات، إذ تلتزم الشركة بدعم القطاع التكنولوجي وتعزيز الابتكار في المملكة، بهدف تعزيز مكانة المملكة على خارطة الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، ومًساهمتها بتطوير الاقتصاد الرقمي وإبراز مكانة الأردن كمركز رئيسي للتكنولوجيا والاتصالات على مستوى المنطقة، عبر مُساهمتها بتسريع وتيرة التحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي ومع استراتيجيتها لتبني التحول الرقمي ودعم المبادرات التي تعزّز من تنافسية السوق المحلي والإقليمي، إلى جانب التزامها بتقديم أحدث الحلول التقنية لتطوير بنية رقمية متينة للانتقال إلى اقتصاد رقمي ورقمنة مختلف القطاعات وتحقيق الإنجازات الوطنية على هذا الصعيد.



ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم متحدثاً في جلسة حوارية تناقش ريادة مستقبل الابتكار والتنظيم في قطاع الاتصالات، كما تستعرض الشركة من خلال جناح "زين أعمال" أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية المُبتكرة والقائمة على تقنية الجيل الخامس، والتي توفّرها لقطاعات الأعمال المختلفة تحت مظلة "زين أعمال"، والتي تشمل خدمات الأنظمة الأمنية الذكية السحابية المختلفة، والأمن السيبراني وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، وحلول وخدمات استضافة مراكز البيانات وإدارة الكوارث ومراكز أمن المعلومات، حيث تحرص زين على تقديم أحدث الخدمات وأكثرها تطوراً لزبائنها من الشركات والمؤسسات، وبما يواكب التطور الرقمي والتقني العالمي في مختلف المجالات، لتمكينها من الاستفادة من البُنية التحتية المتميزة والمتقدمة التي تمتلكها الشركة، وبما يسهم في تنمية الأعمال وتطويرها.



وتشتمل مشاركة زين على عرض تكنولوجي مميز لمنصة إطلاق طائرة مسيّرة (درون)، وعرض لأبرز وظائفها وتطبيقاتها المرتبطة بشبكة الجيل الخامس التي توفرها زين بأعلى المواصفات العالمية التي تمنح زمن استجابة منخفض يدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والتواصل اللحظي والتحكم بالأجهزة عن بعد.



كما تتضمن مُشاركة زين في المنتدى جناح منصتها للإبداع (ZINC)، إذ تُتيح المنصة لعدد من أصحاب الشركات الناشئة الأردنية ورواد الأعمال ممن تحتضنهم وتدعمهم، مساحة مخصصة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، حيث تحرص منصة زين للإبداع وعبر دعمها لقِطاع ريادة الأعمال الأردني على تسليط الضوء على الشركات الريادية الأردنية وإشراك الشباب في الفعاليات التي من شأنها الترويج لأعمالهم وإبرازها على مستوى المنطقة لتنمو وتزدهر، إضافة إلى منحهم فرصة التشبيك مع الشركاء الاستراتيجيين والزبائن المحتملين والمستثمرين، وتضم قائمة الشركات الناشئة الأردنية المشاركة في المؤتمر تحت مظلة المنصة كل من: Algebra Intelligence، وCurans وTamarrasوSemesteer وFarmJo وDaiteck وDarbco وGamerg وMarkabte وSager Drone وSawaaid وVAMU .



كما تشتمل مُشاركة زين على جناح خاص لذراعها المالي "زين كاش"، يتضمن باقة متنوعة من تقنيات وخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية المُبتكرة التي توفرها "زين كاش" لزبائنها كافة من الأفراد والمؤسسات، وذلك مواصلة لدورها في تعزيز الشمول المالي للأفراد والمؤسسات ونشر ثقافة الخدمات المالية الإلكترونية عبر توفير باقة متميزة من الحلول المالية الرقمية ضمن أعلى مستويات الأمان والموثوقية وبكل سهولة وسرعة، فيما يشارك مدير عام شركة زين كاش سلطان كشورة في جلسة حوارية تتناول دور التكنولوجيا المالية في تعزيز النمو.