سحب قرعة دوري الناشئين تحت سن 16 لموسم 2026

الوكيل الإخباري- سُحبت، اليوم الأحد في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة دوري الناشئين تحت سن 16 لأندية النخبة لموسم 2026 / 2027.

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ويشارك في البطولة فرق، الجزيرة، وفرسان الأردن، وأكاديمية رؤى المستقبل، وأكاديمية يزن ونبيل، والحسا، وعمان FC، والمدارس الإنجليزية، وشباب الأردن، والرمثا، والوحدات، ومدارس الخضر، والحسين.



ويشهد الأسبوع الأول من البطولة مواجهة الوحدات مع الجزيرة، وفرسان الأردن مع الرمثا، وأكاديمية رؤى المستقبل مع شباب الأردن، وأكاديمية يزن ونبيل مع المدارس الإنجليزية، والحسين مع الحسا، ومدارس الخضر مع عمان FC.