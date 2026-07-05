سحب قرعة دوري الناشئين تحت سن 16 لموسم 2026

ويشارك في البطولة فرق، الجزيرة، وفرسان الأردن، وأكاديمية رؤى المستقبل، وأكاديمية يزن ونبيل، والحسا، وعمان FC، والمدارس الإنجليزية، وشباب الأردن، والرمثا، والوحدات، ومدارس الخضر، والحسين.
ويشهد الأسبوع الأول من البطولة مواجهة الوحدات مع الجزيرة، وفرسان الأردن مع الرمثا، وأكاديمية رؤى المستقبل مع شباب الأردن، وأكاديمية يزن ونبيل مع المدارس الإنجليزية، والحسين مع الحسا، ومدارس الخضر مع عمان FC.
وبحسب التعليمات الجديدة لبطولات الفئات العمرية، تُقام منافسات أندية النخبة بمشاركة 12 فريقاً بكل فئة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب صاحب المركز الأول، بينما يهبط آخر ثلاث فرق لبطولة الدرجات، ويصعد ثلاث فرق من بطولة الدرجات لكل فئة عمرية لبطولة النخبة في الموسم التالي.
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