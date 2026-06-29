سفراء يطلعون على عدد من التجارب السياحية في وادي رم

وضم الوفد سفراء بولندا لوتسيان كاربينسكي، وألمانيا برترام فون، وإيطاليا لوتشيانو بيتزوتي، وجورجيا أرشيل دزوليا، وكندا لويس مارتن، وأذربيجان شاهين عبد الله، إلى جانب ممثلين عن عدد من السفارات والجهات الدولية.
وقالت سلطة العقبة في بيان اليوم الاثنين، إن الوفد استهل زيارته بجولة في قرية وادي رم، تعرف خلالها على إعداد القهوة العربية، وخبز الشراك، وصناعة الفخار والخزف، إلى جانب التعرف على آلية زراعة الأشجار المحلية والمحافظة على البيئة.
وزار الوفد جمعية سيدات الديسة، حيث استمع إلى شرح حول دور الجمعية في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية من خلال المشاريع الإنتاجية والحرفية التي تسهم في دعم الأسر المحلية والحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة.
وشملت الزيارة جولة إلى منطقة الخزعلة وعين لورنس، حيث تعرف السفراء على أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية التي تشتهر بها وادي رم، قبل أن يختتموا يومهم بمشاهدة غروب الشمس في قلب الصحراء، والاستمتاع بتجربة الإقامة في أحد المخيمات السياحية التي تعكس نمط الحياة البدوية الأصيل.
وواصل الوفد جولته في قرية وادي رم، حيث اطلع على مزيد من المبادرات المحلية والمشاريع السياحية التي تسهم في تطوير المنتج السياحي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وتأتي الزيارة في إطار جهود سلطة العقبة للترويج لوادي رم كوجهة سياحية عالمية، وتسليط الضوء على ما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية فريدة، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية وإبراز دورها في تقديم تجارب سياحية أصيلة ومستدامة للزوار من مختلف أنحاء العالم.
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