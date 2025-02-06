سقوط أبراج كهرباء ضغط عال في حسينية معان جراء الرياح الشديدة

وكانت أعلنت الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، إغلاق الطريق الصحراوي في محافظة معان، إضافة إلى طرق اخرى، في معان والشيدية جراء الغبار الكثيف الناتج عن الرياح الشديدة.
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