سقوط أبراج كهرباء ضغط عال في حسينية معان جراء الرياح الشديدة

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الوكيل الإخباري- تسببت الرياح الشديدة في محافظة معان بسقوط عدد من أبراج الكهرباء الضغط العالي في منطقة الحسينية، اليوم الخميس. اضافة اعلان





وكانت أعلنت الدوريات الخارجية في مديرية الامن العام، إغلاق الطريق الصحراوي في محافظة معان، إضافة إلى طرق اخرى، في معان والشيدية جراء الغبار الكثيف الناتج عن الرياح الشديدة.