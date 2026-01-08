الخميس 2026-01-08 09:46 ص

سقوط حمولة فوسفات وانسكاب زيوت على طرق خارجية

الدوريات الخارجية: جميع الطرق الخارجية سالكة رغم الأجواء الماطرة
الدوريات الخارجية
 
الخميس، 08-01-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   تعاملت إدارة الدوريات الخارجية، أمس الأربعاء، مع سقوط حمولة شاحنة محملة بمادة الفوسفات في منطقة طلوع راس النقب باتجاه عمان.اضافة اعلان


وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، إنّ مركبة الشحن المحمّلة بمادة الفوسفات تعرضت لحادث تدهور، نتج عنه اصابتين، وتطلب ذلك تحويل السير إلى طريق النقب القديمة لفترة لحين إزالة العوائق على المسرب الأيسر حتى وصول ونش من الحجم الكبير.

كما تعاملت الدوريات على الطريق الخلفي بالعقبة، مع انسكاب زيوت لمسافة 500 متر تقريبًا على المسرب الأيمن.
 
 


