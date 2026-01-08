سقوط حمولة فوسفات وانسكاب زيوت على طرق خارجية

وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، إنّ مركبة الشحن المحمّلة بمادة الفوسفات تعرضت لحادث تدهور، نتج عنه اصابتين، وتطلب ذلك تحويل السير إلى طريق النقب القديمة لفترة لحين إزالة العوائق على المسرب الأيسر حتى وصول ونش من الحجم الكبير.
كما تعاملت الدوريات على الطريق الخلفي بالعقبة، مع انسكاب زيوت لمسافة 500 متر تقريبًا على المسرب الأيمن.
